Путин: у РФ нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы

Путин заявил об отсутствии у России агрессивных намерений в отношении Европы Путин: у РФ нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы

Москва18 сен Вести.У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии.

Глава государства отметил, что уже не в первых раз говорит об отсутствии у России каких-либо агрессивных намерении в отношении европейских стран.

Хочу еще раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, европейских стран сказал Путин

Российский лидер добавил, что у РФ нет для этого никаких оснований.