Москва18 сенВести.У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии.
Глава государства отметил, что уже не в первых раз говорит об отсутствии у России каких-либо агрессивных намерении в отношении европейских стран.
Хочу еще раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, европейских странсказал Путин
Российский лидер добавил, что у РФ нет для этого никаких оснований.