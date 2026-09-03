Москва3 сенВести.На сегодняшний день не существует такого сценария, который бы потребовал мобилизации в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он назвал слухи о мобилизации информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму с попыткой повлиять на результат.
Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации. … Это просто задуманная информационная операциясказал Путин
Глава государства подчеркнул, что у российской армии нет проблем с количеством личного состава, который участвует в спецоперации, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
1 сентября Путин назвал "чушью собачей" и информационной атакой на Россию утверждения о "готовящейся мобилизации" в РФ.