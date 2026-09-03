Путин заявил, что нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в РФ

Путин: нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в РФ Путин заявил, что нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в РФ

Москва3 сен Вести.На сегодняшний день не существует такого сценария, который бы потребовал мобилизации в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он назвал слухи о мобилизации информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму с попыткой повлиять на результат.

Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации. … Это просто задуманная информационная операция сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что у российской армии нет проблем с количеством личного состава, который участвует в спецоперации, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 сентября Путин назвал "чушью собачей" и информационной атакой на Россию утверждения о "готовящейся мобилизации" в РФ.