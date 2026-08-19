Путин: критических последствий от террористических атак ВСУ нет и быть не может

Путин: критических последствий от атак ВСУ нет и не будет Путин: критических последствий от террористических атак ВСУ нет и быть не может

Москва19 авг Вести.Критических последствий для российской экономики от террористических атак Украины нет и быть не может, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин в среду проводит заседание Совета, которое посвящено вопросам структурных изменений в экономике России до 2030 года.

По словам президента, экономическая динамика в стране "в целом скромная, но позитивная". Он обратил внимание, что на темпы развития экономики влияют такие факторы, как внешнее давление и террористические атаки на инфраструктуру и объекты промышленности.

Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Ну, вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем сказал Путин

Ранее президент отмечал, что террористические вылазки ВСУ не влияют на ситуацию на фронте. Он указывал, что ВСУ наносят удары, чтобы привести к расколу в российском обществе.