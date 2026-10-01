Путин: мы опираемся только на свой оборонно-промышленный комплекс

Путин: РФ не получает оружие из-за границы Путин: мы опираемся только на свой оборонно-промышленный комплекс

Москва1 окт Вести.Россия ни от кого не получает вооружение и опирается только на собственный оборонно-промышленный комплекс и возможности по экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что Украина, в отличие от России, не может существовать самостоятельно и теряет элементы государственности.

Мы, например, оружие ниоткуда не получаем, мы опираемся только на свой оборонно-промышленный комплекс, на свои возможности в экономике сказал Путин

Российский лидер уточнил, что ситуация, в которой кто-то противостоит России чужими руками, является угрозой, которую Москва должна четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим подпитывается извне конгломератом стран под "зонтиком НАТО".