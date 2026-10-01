Путин: РФ никогда первой не атаковала объекты противника, не относящиеся к ВПК Путин: военные РФ строго соблюдают гуманитарные нормы в ходе операций

Москва1 окт Вести.Вооруженные конфликты на протяжении всей истории были неотъемлемой частью человеческой цивилизации, а защита национальных интересов остается профессией военных.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российские военные никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника отметил президент

Глава государства особо подчеркнул, что российские военнослужащие неизменно руководствуются строгим соблюдением гуманитарных норм и никогда первыми не наносят удары по объектам, которые не относятся напрямую к военной инфраструктуре противника.