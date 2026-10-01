В Киеве заявили о стратегическом значении поврежденного Южного моста На Украине заявили о стратегическом значении Южного моста в Киеве

Москва1 окт Вести.Поврежденный в Киеве Южный мост имеет стратегическое значение для всей страны, так как он обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на главу Деснянского района Киева Максима Бахматова.

Уточняется, что через мост провозится значительная часть военных перевозок.

Южный мост – связующее звено между трассами Киев-Одесса, Киев-Чоп и Киев-Харьков. Движение по мосту идет через три полосы для автомобилей в каждую сторону и две колеи линии метро.

Сегодня днем по нему ударили два российских беспилотника. В результате в районе одной из опор начался пожар. Потом специалисты осмотрели конструкции, однако критических повреждений не обнаружили.