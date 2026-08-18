Москва18 авг Вести.

Киев массированными атаками беспилотников проверяет устойчивость энергосистемы Московского региона и скорость реакции аварийных служб, считает военкор KP.RU Александр Коц.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что с вечера 17 августа до 05.00 утра 18 августа в направлении Московского региона было запущено 620 беспилотников. По его словам, 180 из них уничтожили еще на подлете к столице.

Службы отработали быстро. Бригады вышли по тревоге, резервную генерацию подвели в кратчайшие сроки. Тоже своего рода репетиция. Потому что летнее прощупывание сети – подготовка к зиме. Киев будет бить по критической инфраструктуре в холода, когда цена обесточенного часа выше в разы написал Коц в материале

После налета Павлово-Посадский филиал "Мособлэнерго" перешел на особый режим из-за повреждения оборудования. Без света остались более 5 тысяч потребителей, 46 социально значимых объектов и 109 трансформаторных подстанций в Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве. Также повреждена подстанция в Электростали.

Для восстановления электроснабжения направили аварийные бригады и 35 передвижных электростанций мощностью 17 МВт.