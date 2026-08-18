В Подмосковье из-за повреждений без света остались 5 тысяч потребителей

Мособлэнерго ввело особый режим работы в Павловском Посаде В Подмосковье из-за повреждений без света остались 5 тысяч потребителей

Москва18 авг Вести.В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" сегодня с 05.30 введен особый режим работы. Об этом сообщает компания в мессенджере MAX.

Это связано с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, что повлекло обесточение 109 ТП Мособлэнерго в Ликино-Дулево и Орехово-Зуево.

Под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов говорится в публикации

В компании проинформировали, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения. По прогнозам специалистов, это займет около двух часов.

Ночью и утром 18 августа силы ПВО и средства РЭБ отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область.

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев в MAX, над территорией региона было уничтожено больше 150 БПЛА. Наиболее серьезные последствия, по его словам, зафиксированы в Павлово-Посадском округе.

В прокуратуре Подмосковья открыли горячую линию для пострадавших от БПЛА.