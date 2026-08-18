Электроснабжение в Павловском Посаде после атак БПЛА работает штатно

Власти Павловского Посада разъяснили ситуацию с электроснабжением Электроснабжение в Павловском Посаде после атак БПЛА работает штатно

Москва18 авг Вести.В соцсетях и мессенджерах сейчас активно распространяется недостоверная информация о якобы происходящих отключениях электроэнергии на территории Павлово-Посадского городского округа Подмосковья. Об этом предупредил в своем Telegram-канале временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов.

Он заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

Электроснабжение во всех населенных пунктах округа осуществляется в штатном режиме, никаких плановых или аварийных отключений не производится говорится в сообщении

Энергетические службы работают стабильно и контролируют ситуацию в непрерывном режиме, заверил Сергей Балашов.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

Ранее сегодня в Мособлэнерго сообщили, что в Павлово-Посадском филиале компании сегодня с 05.30 введен особый режим работы. Сегодня ночью и утром была отражена масштабная атака беспилотников на Московскую область.