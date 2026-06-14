Москва14 июнВести.На территории Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности, сообщил в мессенджере MAX глава региона Сергей Меняйло.
Руководитель субъекта попросил жителей сохранять спокойствие и не реагировать провокации. Также Сергей Меняйло рекомендовал доверять только официальной информации.
В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернетаговорится в заявлении
Кроме того, глава Северной Осетии напомнил о запрете на публикацию материалов, связанных с БПЛА и работой системы противовоздушной обороны.