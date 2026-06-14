Жителей Осетии предупредили о возможных перебоях с интернетом из-за угрозы БПЛА В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности

Москва14 июн Вести.На территории Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности, сообщил в мессенджере MAX глава региона Сергей Меняйло.

Руководитель субъекта попросил жителей сохранять спокойствие и не реагировать провокации. Также Сергей Меняйло рекомендовал доверять только официальной информации.

В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета говорится в заявлении

Кроме того, глава Северной Осетии напомнил о запрете на публикацию материалов, связанных с БПЛА и работой системы противовоздушной обороны.