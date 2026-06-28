Беспилотная опасность объявлена на Ставрополье и в Северной Осетии

На Ставрополье и в Северной Осетии объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена на Ставрополье и в Северной Осетии

Москва28 июн Вести.На территории Ставропольского края и Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности в связи с опасностью атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил руководители регионов в своих каналах в MAX.

В частности, жителей Алании предупредил об угрозе глава республики Сергей Меняйло.

На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации отметил он

Население Ставропольского края о беспилотной опасности проинформировал губернатор Владимир Владимиров.