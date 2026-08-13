В Ставропольском крае введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в Ставропольском крае

Москва13 авг Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Ставропольского края. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112 предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 13 августа опасность атаки украинских беспилотников была объявлена в Тульской, Московской, Самарской, Ульяновской, Пензенской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.