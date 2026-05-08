Москва8 маяВести.На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
Введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернетанаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Граждан попросили сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять официальной информации.
Незадолго до этого беспилотная опасность также была объявлена на территории Кабардино-Балкарии. По словам главы КБР, местами возможно замедление работы мобильного интернета.