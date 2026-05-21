Северной Осетии и Кабардино-Балкарии угрожает беспилотная опасность

Москва21 мая Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили руководители республик.

На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета предупредил глава республики Сергей Меняйло в своем канале в мессенджере MAX

Руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков со своей стороны обратился к жителям республики с призывом сохранять бдительность и не пренебрегать мерами личной безопасности.

Ранее сообщалось, что ночью 21 мая воздушная тревога была объявлена в Мордовии и Пензенской области.