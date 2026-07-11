Москва11 июлВести.На территории Северной Осетии объявляется отбой беспилотной опасности, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Об этом он проинформировал жителей в мессенджере MAX в 8.46.
Отбой беспилотной опасностиговорится в публикации главы региона
Оперативный штаб, по словам Меняйло, продолжает работать в круглосуточном режиме.
Режим беспилотной опасности был введен на территории республики сегодня, 11 июля, в районе 5 утра. Жителей предупреждали о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета.