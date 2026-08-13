При атаке БПЛА Севастополь временно остался без электроснабжения Развожаев: Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки БПЛА

Москва13 авг Вести.Севастополь в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) временно остался без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения проинформировал он в своем канале в мессенджере MAX

Губернатор Севастополя также уточнил, что на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение.

Все экстренные службы находятся в полной готовности подчеркнул он

При этом Развожаев рекомендовал жителям города экономить заряд телефонов и сохранять спокойствие.