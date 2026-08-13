Москва13 авгВести.Севастополь в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) временно остался без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабженияпроинформировал он в своем канале в мессенджере MAX
Губернатор Севастополя также уточнил, что на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение.
Все экстренные службы находятся в полной готовностиподчеркнул он
При этом Развожаев рекомендовал жителям города экономить заряд телефонов и сохранять спокойствие.