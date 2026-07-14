В подмосковном Солнечногорске ввели режим ЧС после атаки дронов

В Солнечногорске ввели режим ЧС после атаки БПЛА ВСУ В подмосковном Солнечногорске ввели режим ЧС после атаки дронов

Москва14 июл Вести.Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера был введен в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщается в постановлении администрации муниципального округа.

Соответствующее решение было принято после атаки БПЛА в понедельник. Режим ЧС был введен с 4.50 по московскому времени 13 июля.

В зону чрезвычайной ситуации вошли четыре многоквартирных дома в Солнечногорске - на улицах Банковской, Баранова и улице Военный городок.

С вечера 12 июля по утро 13 июля Московский регион атаковали более 350 украинских беспилотников. Большинство было уничтожено средствами ПВО на дальних подступах.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ту ночь средства ПВО сбили 81 беспилотник.

В Истре в результате атаки ВСУ погибли три человека и еще трое пострадали.

В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный дом, пострадали двое детей.