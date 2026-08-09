В Московской области объявлена угроза БПЛА В Московской области объявлена беспилотная опасность

Москва9 авг Вести.В Московской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области говорится в публикации

Жителей призывают оставаться в помещениях, не подходить к окнам, а в случае нахождения на улице - укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Отмечается, что в регионе возможны перебои с мобильным интернетом.

Граждан предупреждают о запрете съемки беспилотников и работы средств ПВО.

При обнаружении дрона или его фрагментов необходимо сообщать по телефону 112.