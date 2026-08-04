Москва4 авгВести.На территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом информирует региональный главк МЧС.
Сообщение размещено ведомством в мессенджере MAX сегодня, 4 августа, в 13:21.
Беспилотная опасность объявлена на территории Московской областиговорится в публикации
Жителей и гостей региона призывают оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие – в здание, подземный переход или паркинг.
Спасательное ведомство также предупреждает, что возможны перебои мобильного интернета, призывает к бдительности и осторожности, а также напоминает о запрете видео- и фотосъемок беспилотников и работы ПВО.