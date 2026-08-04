РСЧС: беспилотная опасность объявлена в Подмосковье Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области

Москва4 авг Вести.Беспилотная опасность объявлена в Подмосковье. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве добавили, что в Московском регионе возможны перебои мобильного интернета. А также напомнили жителям, что съемка беспилотников и работы ПВО запрещена.

Ранее в ночь на 4 августа в нескольких российских регионах была объявлена беспилотная опасность.