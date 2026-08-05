Москва5 авгВести.В Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Беспилотная опасность объявлена на территории Московской областиотметила пресс-служба РСЧС в мессенджере МАХ
В ведомстве призвали жителей столичного региона оставаться дома и не подходить к окнам. А тем, кто находится на улице, рекомендуется зайти в подземный переход или укрыться в здании.
Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково отправляет рейсы по согласованию.