Москва5 авг Вести.В Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области отметила пресс-служба РСЧС в мессенджере МАХ

В ведомстве призвали жителей столичного региона оставаться дома и не подходить к окнам. А тем, кто находится на улице, рекомендуется зайти в подземный переход или укрыться в здании.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково отправляет рейсы по согласованию.