Москва5 авгВести.В Московской области действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Беспилотная опасность объявлена на территории Московской областиговорится в публикации
Жителей призывают оставаться в помещениях, не подходить к окнам, а в случае нахождения на улице – укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.
Отмечается, что в регионе возможны перебои с мобильным интернетом.
Граждан предупреждают о запрете съемки беспилотников и работы средств ПВО. При обнаружении дрона или его фрагментов необходимо сообщать по телефону 112.