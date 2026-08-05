Режим ЧС введен в муниципальном округе Чехов после атаки БПЛА В муниципальном округе Чехов после атаки беспилотников введен режим ЧС

Москва5 авг Вести.В муниципальном округе Чехов Московской области введен режим чрезвычайной ситуации локального характера. Соответствующее постановление, подписанное главой округа Михаилом Собакиным, опубликовано на сайте местной администрации.

Постановление датировано 4 августа. Согласно документу, режим ЧС действует в границах промышленной зоны Новоселки.

В результате атаки БПЛА в промзоне Новоселки в Чехове 4 августа погибли пять человек, пострадали 10. Шестеро из них госпитализированы в Чеховскую больницу, двое – в медучреждения Серпухова и Подольска. Еще два человека после осмотра врачей от госпитализации отказались.

У раненых диагностированы переломы, осколочные и минно-взрывные ранения, повреждения грудной клетки и мягких тканей. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

После атак в Новоселках произошло несколько возгораний, в том числе на складе. Кроме того, оказались повреждены электроподстанция и административное здание.