Москва5 авгВести.В муниципальном округе Чехов Московской области введен режим чрезвычайной ситуации локального характера. Соответствующее постановление, подписанное главой округа Михаилом Собакиным, опубликовано на сайте местной администрации.
Постановление датировано 4 августа. Согласно документу, режим ЧС действует в границах промышленной зоны Новоселки.
В результате атаки БПЛА в промзоне Новоселки в Чехове 4 августа погибли пять человек, пострадали 10. Шестеро из них госпитализированы в Чеховскую больницу, двое – в медучреждения Серпухова и Подольска. Еще два человека после осмотра врачей от госпитализации отказались.
У раненых диагностированы переломы, осколочные и минно-взрывные ранения, повреждения грудной клетки и мягких тканей. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.
После атак в Новоселках произошло несколько возгораний, в том числе на складе. Кроме того, оказались повреждены электроподстанция и административное здание.