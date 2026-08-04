Москва4 авг Вести.Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий атаки беспилотников на территорию округа.

В результате ударов, по предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Сегодня в результате атаки БПЛА на территории округа зафиксированы повреждения. К сожалению, есть погибшие и раненые говорится в публикации

На местах в усиленном режиме работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Глава округа призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

В случае обнаружения беспилотников или их фрагментов необходимо сообщать по номеру 112.