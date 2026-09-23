В Киеве начались масштабные пожары после взрывов возле вокзала Крупный железнодорожный узел горит в Киеве

Москва23 сен Вести.В Киеве после нескольких мощных взрывов начались масштабные пожары в районе железнодорожного вокзала.

По данным военного корреспондента ИС "Вести" Евгения Поддубного, после ударов российской армии по объектам транспортной и цифровой инфраструктуры над столицей Украины поднимаются столбы дыма.

Выведены из строя не только дата‑центры, но и как сообщается, ключевые объекты железнодорожной сети: крупнейший сортировочный узел "Дарница", который использовался для перегона военных эшелонов, а также станция "Караваевы Дачи" – еще один важный элемент киевского железнодорожного узла написал Поддубный в своем канале в мессенджере MAX

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по складам, логистическим центрам, военным предприятиям на Украине. Среди целей были объекты в Киеве и области.

Украинские СМИ, в свою очередь, рассказали, что после повреждения дата-центров в украинской столице частично пропал интернет. По информации Минцифры Украины, перебои затронули примерно 100 тысяч домохозяйств.

В тот же день компания "Украинская железная дорога" заявила о задержках более 40 пассажирских поездов на внутренних и международных маршрутах. В частности, с опозданием следует поезд "Киев – Бухарест".