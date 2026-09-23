Около 40 поездов на Украине идут с задержками до девяти часов На Украине порядка 40 поездов следуют с многочасовыми задержками

Москва23 сен Вести.Около 40 пассажирских поездов задерживаются на внутренних и международных маршрутах на Украине. Об этом сообщила компания "Украинская железная дорога" ("Укрзалізниця").

Наиболее продолжительные задержки зафиксированы у поездов "Кривой Рог - Черновцы" и "Кривой Рог – Рахов". Они отстают от расписания более чем на девять часов.

Поезд "Днепропетровск - Ужгород" опаздывает более чем на шесть часов, а "Николаев - Львов" - более чем на пять.

Изменения затронули и международное сообщение. В частности, с опозданием следует поезд "Киев - Бухарест".

Массовые задержки на украинской железной дороге фиксируются уже несколько дней. В отдельных случаях поезда отставали от графика на десять и более часов, а максимальное время опоздания достигало 16 часов.