Москва20 сен Вести.На Украине зафиксированы массовые задержки железнодорожных поездов, достигающие 14 часов. Причиной в компании "Украинские железные дороги" называют якобы российские атаки. Об этом сообщает РБК-Украина.

Наиболее серьезно ситуация затронула маршруты, следующие из Днепра и Запорожья, а также в обратном направлении. Кроме того, задержки фиксируются на направлениях из/до Харькова, Одессы, Киева и Черкасс.

Ряд поездов задерживается до 14 часов из-за российских атак гласит публикация

Тем временем, в ночь на 20 сентября ВСУ провели самую массированную с начала года атаку на регионы РФ.