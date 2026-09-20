Атака ВСУ на РФ в ночь на 20 сентября стала самой массированной с начала года

Ночная атака ВСУ на российские регионы стала самой массированной с начала года Атака ВСУ на РФ в ночь на 20 сентября стала самой массированной с начала года

Москва20 сен Вести.Ночная атака Вооруженных сил Украины на российские регионы 20 сентября стала самой массированной с начала 2026 года. Подсчеты приводит ТАСС, основываясь на данных Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи были сбиты 1 110 беспилотников.

Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.

До этого наиболее крупной атакой БПЛА на регионы РФ была атака в ночь на 16 августа. Тогда были уничтожены 822 дрона, передает агентство.