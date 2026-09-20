Средства ПВО в ночь на воскресенье сбили 1110 дронов ВСУ над регионами России

ВС РФ 20 сентября сбили 1110 дронов ВСУ над регионами РФ Средства ПВО в ночь на воскресенье сбили 1110 дронов ВСУ над регионами России

Москва20 сен Вести.Дежурные средства ПВО за сутки уничтожили 1110 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении в мессенджере MAX

По данным военного ведомства вражеские дроны были уничтожены в небе над территориями Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над Черным морем. Кроме того украинские БПЛА были ликвидированы над Владимирской, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Воронежской, Калужской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями.

Днем в субботу, 19 сентября, российские средства противовоздушной обороны сбили 288 украинских беспилотников над 12 регионами России, а также над Черным морем.