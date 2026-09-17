Москва17 сенВести.В течение прошедшей ночи средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 641 беспилотник над российскими регионами и акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей, сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении военного ведомства
Дроны, в частности, были сбиты над территориями Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Брянской, Липецкой, Нижегородской, Астраханской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионами и акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке: над регионом в ночь на 17 сентября сбито более 50 украинских дронов.
Мэр Москвы Сергей Собянин утром 17 сентября сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших к столице.