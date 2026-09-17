Средства ПВО сбили в ночь на четверг 641 дрон ВСУ над регионами России

За ночь над регионами России сбит 641 украинский беспилотник Средства ПВО сбили в ночь на четверг 641 дрон ВСУ над регионами России

Москва17 сен Вести.В течение прошедшей ночи средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 641 беспилотник над российскими регионами и акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей, сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении военного ведомства

Дроны, в частности, были сбиты над территориями Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Брянской, Липецкой, Нижегородской, Астраханской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионами и акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке: над регионом в ночь на 17 сентября сбито более 50 украинских дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 17 сентября сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших к столице.