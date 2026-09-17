Над Ростовской областью ночью сбито больше 50 БПЛА

Массированной атаке дронов подверглась ночью Ростовская область Над Ростовской областью ночью сбито больше 50 БПЛА

Москва17 сен Вести.Больше 50 БПЛА противника сбиты ночью 17 сентября над Ростовской областью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.

Он уточнил, что воздушные цели были уничтожены в Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском и Таганроге, а также в 10 районах области: Азовском, Мясниковском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Неклиновском, Аксайском, Миллеровском, Веселовском и Кагальницком.

Сегодня ночью Ростов подвергся массированной воздушной атаке. … Всего в ходе ночной воздушной атаки уничтожено более 50 БПЛА говорится в публикации

Информация о последствиях атаки беспилотников будет уточняться, проинформировал глава региона.