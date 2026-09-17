Москва17 сенВести.Больше 50 БПЛА противника сбиты ночью 17 сентября над Ростовской областью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.
Он уточнил, что воздушные цели были уничтожены в Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском и Таганроге, а также в 10 районах области: Азовском, Мясниковском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Неклиновском, Аксайском, Миллеровском, Веселовском и Кагальницком.
Сегодня ночью Ростов подвергся массированной воздушной атаке. … Всего в ходе ночной воздушной атаки уничтожено более 50 БПЛАговорится в публикации
Информация о последствиях атаки беспилотников будет уточняться, проинформировал глава региона.