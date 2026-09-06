Москва6 сенВести.Украинские боевики нанесли массированный удар БПЛА по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.
Сегодня ночью Ростовская область вновь подвергалась массированной воздушной атакеговорится в сообщении
Уточняется, что силы ПВО уничтожили около 30 дронов противника. Беспилотники были сбиты в Ростове, Батайске, а также Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском и Чертковском районах области.
Отражение воздушной атаки продолжается.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинского дрона по многоквартирному дому пострадал мальчик.