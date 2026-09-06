Слюсарь сообщил о массированной атаке БПЛА на Ростовскую область Слюсарь: Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке

Москва6 сен Вести.Украинские боевики нанесли массированный удар БПЛА по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.

Сегодня ночью Ростовская область вновь подвергалась массированной воздушной атаке говорится в сообщении

Уточняется, что силы ПВО уничтожили около 30 дронов противника. Беспилотники были сбиты в Ростове, Батайске, а также Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском и Чертковском районах области.

Отражение воздушной атаки продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинского дрона по многоквартирному дому пострадал мальчик.