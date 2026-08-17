Москва17 авгВести.Ночью в понедельник, 17 августа, в Ростовской области сбили более 50 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что цели уничтожили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Батайске, Таганроге и Донецке.
Также ПВО работала в девяти районах Ростовской области: Чертковском, Каменском, Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Кашарском, Морозовском, Азовском и Шолоховском.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступалаговорится в заявлении
Юрий Слюсарь подчеркнул, что данные о последствиях атаки еще будут уточняться.