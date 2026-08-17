Более 50 БПЛА сбиты при отражении воздушной атаки в Ростовской области

Ночью 17 августа в Ростовской области сбили более 50 беспилотников Более 50 БПЛА сбиты при отражении воздушной атаки в Ростовской области

Москва17 авг Вести.Ночью в понедельник, 17 августа, в Ростовской области сбили более 50 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что цели уничтожили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Батайске, Таганроге и Донецке.

Также ПВО работала в девяти районах Ростовской области: Чертковском, Каменском, Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Кашарском, Морозовском, Азовском и Шолоховском.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала говорится в заявлении

Юрий Слюсарь подчеркнул, что данные о последствиях атаки еще будут уточняться.