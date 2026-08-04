Москва4 авгВести.Над Ростовской областью уничтожили около 40 украинских беспилотников за ночь. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь написал в MAX.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области

говорится в сообщении

Губернатор уточнил, что речь идет о Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Каменском, Милютинском, Тарасовском и Кашарском районах.

О пострадавших и повреждениях сообщений не было.