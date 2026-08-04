Около 40 дронов ВСУ уничтожили за ночь над Ростовской областью

Над Ростовской областью сбили 40 беспилотников ВСУ за ночь Около 40 дронов ВСУ уничтожили за ночь над Ростовской областью

Москва4 авг Вести.Над Ростовской областью уничтожили около 40 украинских беспилотников за ночь. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь написал в MAX.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области говорится в сообщении

Губернатор уточнил, что речь идет о Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Каменском, Милютинском, Тарасовском и Кашарском районах.

О пострадавших и повреждениях сообщений не было.