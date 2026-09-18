При отражении атаки в Ростовской области сбили более 50 беспилотников

Свыше 50 БПЛА сбили ночью 18 сентября в Ростовской области При отражении атаки в Ростовской области сбили более 50 беспилотников

Москва18 сен Вести.Ночью в пятницу, 18 сентября, в Ростовской области шло отражение воздушной атаки, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.

Было сбито более 50 бесплотных летательных аппаратов.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 50 БПЛА говорится в заявлении

В результате произошедшего никто не пострадал. ПВО работала в Батайске, Таганроге, Ростове и пяти районах Ростовской области - Азовском, Мясниковском, Аксайском, Каменском и Матвеево-Курганском.