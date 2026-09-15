Слюсарь: в Ростовской области сбили более 30 БПЛА и ракеты

Во ходе отражения ночной атаки в Ростовской области сбили ракеты и более 30 БПЛА Слюсарь: в Ростовской области сбили более 30 БПЛА и ракеты

Москва15 сен Вести.Ночью во вторник, 15 сентября, в Ростовской области была отражена атака, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, сбито более 30 беспилотных летательных аппаратов и ракеты.

ПВО работала в Таганроге, Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском и Азовском районах.

В Таганроге по оперативной информации никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле. Экстренные службы работают на местах происшествий говорится в заявлении

В настоящее время возгорания ликвидируют. После окончания работы сотрудников экстренных служб будет проведена оценка ущерба.