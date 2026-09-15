Москва15 сенВести.Ночью во вторник, 15 сентября, в Ростовской области была отражена атака, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.
По данным главы региона, сбито более 30 беспилотных летательных аппаратов и ракеты.
ПВО работала в Таганроге, Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском и Азовском районах.
В Таганроге по оперативной информации никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле. Экстренные службы работают на местах происшествийговорится в заявлении
В настоящее время возгорания ликвидируют. После окончания работы сотрудников экстренных служб будет проведена оценка ущерба.