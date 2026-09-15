Москва15 сенВести.Остекление в восьми жилых домах повреждено в ходе ракетной атаки на Таганрог минувшей ночью, сообщила мэр города Светлана Камбулова в мессенджере МАХ.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о повреждении остекления в двух многоквартирных и трех частных домах.
По уточненным данным, в результате ракетной атаки повреждены: остекление пяти многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания; газовая труба (функции жизнеобеспечения не затронуты); склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Ozonнаписала Камбулова
Она также уточнила, что в городе возникло три очага возгорания.
Комиссия по оценке нанесенного ущерба начнет работать утром.