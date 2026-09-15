Камбулова: восемь жилых домов повреждены в ходе ракетной атаки на Таганрог

Мэр Таганрога раскрыла подробности последствий ракетной атаки Камбулова: восемь жилых домов повреждены в ходе ракетной атаки на Таганрог

Москва15 сен Вести.Остекление в восьми жилых домах повреждено в ходе ракетной атаки на Таганрог минувшей ночью, сообщила мэр города Светлана Камбулова в мессенджере МАХ.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о повреждении остекления в двух многоквартирных и трех частных домах.

По уточненным данным, в результате ракетной атаки повреждены: остекление пяти многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания; газовая труба (функции жизнеобеспечения не затронуты); склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Ozon написала Камбулова

Она также уточнила, что в городе возникло три очага возгорания.

Комиссия по оценке нанесенного ущерба начнет работать утром.