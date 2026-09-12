Москва12 сенВести.В Таганроге создали специальную комиссию, которая оценит ущерб, нанесенный ночной атакой ВСУ на город. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
По ее данным, в результате падения обломков загорелись четыре коммерческих объекта, также повреждены здания.
Создана специальная комиссия для проведения оценки причиненного ущерба. Специалисты приступают к работе. Выезжаю на объекты лично. Никто не останется без помощинаписала Камбулова в своем канале MAX
Глава города отметила, что обращений по повреждению жилья не поступало.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении над Таганрогом и 11 районами региона более 70 украинских БПЛА.