В Таганроге создали спецкомиссию по оценке ущерба от атаки ВСУ

Ущерб от атаки ВСУ на Таганрог оценит спецкомиссия В Таганроге создали спецкомиссию по оценке ущерба от атаки ВСУ

Москва12 сен Вести.В Таганроге создали специальную комиссию, которая оценит ущерб, нанесенный ночной атакой ВСУ на город. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По ее данным, в результате падения обломков загорелись четыре коммерческих объекта, также повреждены здания.

Создана специальная комиссия для проведения оценки причиненного ущерба. Специалисты приступают к работе. Выезжаю на объекты лично. Никто не останется без помощи написала Камбулова в своем канале MAX

Глава города отметила, что обращений по повреждению жилья не поступало.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении над Таганрогом и 11 районами региона более 70 украинских БПЛА.