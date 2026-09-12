Москва12 сенВести.В результате падения обломков сбитых беспилотников загорелись четыре коммерческих объекта в Таганроге, никто не пострадал. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Сейчас пожарные ликвидируют открытое горение.
В результате падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания на четырех коммерческих объектах, а также повреждения зданий. На местах продолжают работать экстренные службы: спасатели, полицейские и специалисты МЧСсказано в сообщении
По информации Камбуловой, среди граждан пострадавших нет, повреждений жилых домов также не зафиксированы.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении над Таганрогом и 11 районами региона более 70 украинских БПЛА.