В Таганроге для работы саперов эвакуируют людей от завода до улицы Спортивной

В Таганроге от завода им. Бериева до улицы Спортивной эвакуируют людей В Таганроге для работы саперов эвакуируют людей от завода до улицы Спортивной

Москва29 июл Вести.В Таганроге после ночной атаки украинских БПЛА от завода до улицы Спортивной эвакуируют людей, территория оцеплена, на месте работают силовики. Об этом сообщила мэр Светлана Камбулова.

На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы. Территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий воздушной атаки. Для обеспечения работы саперов, организована эвакуация людей в радиусе от завода им. Г.М. Бериева до улицы Спортивной написала Камбулова в мессенджере МАХ

Она призвала местных жителей неукоснительно соблюдать указания правоохранителей.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 29 июля, среду. Были сбиты порядка 60 беспилотников и ракет.

В Таганроге погибла женщина, еще один человек получил ранения.

Обломки рухнули на многоквартирный и частные дома, фрагменты БПЛА нашли на территории морского порта и производственных организаций.