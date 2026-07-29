Москва29 июлВести.Обломки БПЛА противника упали на территории производственных организаций и морского порта в Таганроге. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет. На местах происшествий работают специалисты экстренных службнаписал губернатор в мессенджере МАХ
ВСУ атаковали регион в ночь на 29 июля, среду. Сбиты около 60 БПЛА и ракет. В Таганроге погибла женщина, еще один человек госпитализирован.
Повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов. Опасность атаки сохраняется.