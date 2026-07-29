Обломки БПЛА противника нашли на территории морского порта в Таганроге

В Таганроге обломки БПЛА упали на территории морского порта Обломки БПЛА противника нашли на территории морского порта в Таганроге

Москва29 июл Вести.Обломки БПЛА противника упали на территории производственных организаций и морского порта в Таганроге. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб написал губернатор в мессенджере МАХ

ВСУ атаковали регион в ночь на 29 июля, среду. Сбиты около 60 БПЛА и ракет. В Таганроге погибла женщина, еще один человек госпитализирован.

Повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов. Опасность атаки сохраняется.