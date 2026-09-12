Магазин загорелся после падения обломков БПЛА в Таганроге

Более 70 БПЛА уничтожены над Ростовской областью Магазин загорелся после падения обломков БПЛА в Таганроге

Москва12 сен Вести.Возгорание здания магазина в результате падения обломков БПЛА произошло в Таганроге, никто не пострадал, над городом уничтожено 70 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина. Погибших и пострадавших нет сказано в сообщении

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, ведется ликвидация пожара.

Всего, по данным Слюсаря, минувшей ночью средства ПВО уничтожили над регионом и Таганрогским заливом 70 БПЛА.