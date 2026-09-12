Москва12 сенВести.Возгорание здания магазина в результате падения обломков БПЛА произошло в Таганроге, никто не пострадал, над городом уничтожено 70 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина. Погибших и пострадавших нетсказано в сообщении
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, ведется ликвидация пожара.
Всего, по данным Слюсаря, минувшей ночью средства ПВО уничтожили над регионом и Таганрогским заливом 70 БПЛА.