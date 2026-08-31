Москва31 авгВести.Силы ПВО Министерства обороны РФ за ночь ликвидировали более 30 беспилотников в шести районах Ростовской области, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском районахнаписал чиновник
Он уточнил, что в Шолоховском районе от падения обломков БПЛА произошло два возгорания в лесу на площади 0,6 и 0,1 га. Никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет. Пожарные ликвидируют огонь.