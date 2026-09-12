Москва12 сенВести.В результате массированная атаки беспилотников на Таганрог пострадали 16 коммерческих объектов и пять автомобилей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
По ее данным, по трем адресам пожарные локализовали открытое горение, работа еще на одном объекте продолжается.
В результате массированного налета пострадали 16 коммерческих зданий (это порядка двадцати арендаторов), а также пять автомобилейсказано в сообщении
Доступ на территорию зданий ограничен в целях безопасного завершения работ экстренными службами.
Специальная комиссия по обследованию и оценке ущерба приступит к работе 14 сентября.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении над Таганрогом и 11 районами региона более 70 украинских БПЛА.