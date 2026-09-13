В Таганроге продолжают ликвидировать открытое горение после атаки БПЛА

Открытое горение ликвидируют в Таганроге после атаки БПЛА В Таганроге продолжают ликвидировать открытое горение после атаки БПЛА

Москва13 сен Вести.Пожарные продолжают ликвидировать открытое горение в Таганроге, возникшее после беспилотной атаки на город 12 сентября, проводится мониторинг состояния воздуха. Об этом сообщила мэр Светлана Камбулова.

Вижу вашу обеспокоенность, связанную с очагом возгорания, с которым продолжают бороться наши огнеборцы. Развернут круглосуточный штаб. Силами МЧС России по Ростовской области и городского звена территориальной подсистемы РСЧС идет ликвидация открытого горения сказано в сообщении

Специалисты проводят мониторинг состояния воздуха, делаются необходимые замеры – превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано, добавила Камбулова.

14 сентября начнет работу специальная комиссия, которая займется обследованием пострадавших объектов с оценкой ущерба. Ранее Камбулова сообщала, что в результате атаки повреждены 16 коммерческих зданий и пять автомобилей.