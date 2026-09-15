Слюсарь: склад "Озон" поврежден в Таганроге в ходе ракетной атаки

Таганрог ночью подвергся массированной ракетной атаке Слюсарь: склад "Озон" поврежден в Таганроге в ходе ракетной атаки

Москва15 сен Вести.Ряд жилых и нежилых зданий, включая склад "Озон", поврежден минувшей ночью в ходе ракетной атаки ВСУ на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

В результате ракетной атаки повреждены: остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад "Озон" написал он

По словам главы региона, на земле также возникло несколько возгораний. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

Согласно оперативной информации, погибших и пострадавших нет.