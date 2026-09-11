Над Ростовской областью за ночь уничтожено более 90 беспилотников

В Ростовской области сбито более 90 БПЛА Над Ростовской областью за ночь уничтожено более 90 беспилотников

Москва11 сен Вести.В Ростовской области за прошедшую ночь была отражена массированная атака беспилотников в десяти районах региона. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения массированной воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 90 БПЛА и ракет в городах Таганроге и Новошахтинске, 10 районах области: Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском, Чертковском, Боковском, Азовском, Аксайском, Шолоховском, Кашарском говорится в сообщении

В результате падения обломков в Миллеровском районе повреждены десять частных домов и хозяйственных построек.

В Тарасовском районе в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое уже ликвидировано.