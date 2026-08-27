Более 70 украинских БПЛА сбили за ночь над Ростовской областью

В Ростовской области за ночь уничтожили более 70 БПЛА противника Более 70 украинских БПЛА сбили за ночь над Ростовской областью

Москва27 авг Вести.На территории Ростовской области в ночь на 27 августа, четверг, сбили более 70 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 70 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 8 районах области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском написал глава региона в мессенджере МАХ

Два частных дома, хозпострайки и машина повреждены в Тарасовском районе. В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах после падения обломков загорелась сухая трава.

Лесной пожар начался в Шолоховском лесничестве, его локализовали на площади в 3,3 га.

Обошлось без пострадавших. Информация о последствиях уточняется.