Москва11 авгВести.Прошедшей ночью средства ПВО отразили атаку более 60 украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его данным, пострадавших нет.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более шести десятков БПЛА в одиннадцати районах - Тарасовском, Каменском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Неклиновском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Миллеровском, Милютинском и Шолоховскомговорится в сообщении
После падения обломков беспилотника в Тарасовском районе загорелась лесополоса, в Каменском районе очаги пламени возникли на двух небольших участках лесничества. В Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка. Все пожары были оперативно ликвидированы.