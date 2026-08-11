Более 60 БПЛА уничтожили над Ростовской областью

Над Ростовской областью сбили более 60 беспилотников Более 60 БПЛА уничтожили над Ростовской областью

Москва11 авг Вести.Прошедшей ночью средства ПВО отразили атаку более 60 украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его данным, пострадавших нет.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более шести десятков БПЛА в одиннадцати районах - Тарасовском, Каменском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Неклиновском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Миллеровском, Милютинском и Шолоховском говорится в сообщении

После падения обломков беспилотника в Тарасовском районе загорелась лесополоса, в Каменском районе очаги пламени возникли на двух небольших участках лесничества. В Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка. Все пожары были оперативно ликвидированы.