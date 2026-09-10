Около 90 украинских беспилотников сбиты в небе над Ростовской областью

Ростовская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА Около 90 украинских беспилотников сбиты в небе над Ростовской областью

Москва10 сен Вести.Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков — сбито около 90 беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские атаки были отражены ночью 10 сентября.

Уничтожено около 90 БПЛА. Атаке подверглись города Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск и 16 районов области: Милютинский, Зерноградский, Аксайский, Каменский, Мясниковский, Тарасовский, Орловский, Миллеровский, Чертковский, Азовский, Красносулинский, Шолоховский, Кашарский, Родионово-Несветайский, Матвеево-Курганский, Верхнедонской написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

В Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА повреждены два частных дома и автомобили. Также из-за повреждения ЛЭП временно отключено электричество в 4 частных домах. На местах прилетов работают экстренные службы.

В Тарасовском районе в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено.

Иная информация уточняется.