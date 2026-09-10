Москва10 сенВести.Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков — сбито около 90 беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Вражеские атаки были отражены ночью 10 сентября.
Уничтожено около 90 БПЛА. Атаке подверглись города Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск и 16 районов области: Милютинский, Зерноградский, Аксайский, Каменский, Мясниковский, Тарасовский, Орловский, Миллеровский, Чертковский, Азовский, Красносулинский, Шолоховский, Кашарский, Родионово-Несветайский, Матвеево-Курганский, Верхнедонскойнаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
В Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА повреждены два частных дома и автомобили. Также из-за повреждения ЛЭП временно отключено электричество в 4 частных домах. На местах прилетов работают экстренные службы.
В Тарасовском районе в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено.
Иная информация уточняется.